Polizeiaktion in Mönchengladbach Wie sicher ist Ihr Wohnmobil?

Kurz vor den Osterferien bietet die Polizei Mönchengladbach unterstützt vom TÜV Rheinland am Samstag, 25. März, von 11 bis 15 Uhr, auf dem Parkplatz neben dem Polizeipräsidium an der Krefelder Straße 555 eine kostenfreie Sicherheitsaktion für Besitzer von Wohnmobilen oder Wohnwagen an.