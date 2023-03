Vorfall am Europaplatz in Mönchengladbach Jugendliche bedrohen und berauben 17-Jährigen

Nach eigenen Angaben hatte sich der 17-Jährige gegen 22.30 Uhr an einem der Bussteige am Europaplatz aufgehalten. Dort seien dann circa sechs junge Männer auf ihn zugekommen und hätten gefragt, ob er Geld und eine Zigarette habe. Anschließend hätten sie in seine Umhängetasche schauen wollen. Eingeschüchtert durch die Situation und aus Angst habe er sich nicht dagegen zu Wehr gesetzt. Aus seiner Tasche hätte die Gruppe dann eine geringe Summe Geld und Tabakwaren entnommen. Außerdem hätten sie verlangt, dass er einen Schmuckanhänger an sie übergibt. Aus Angst, körperlich attackiert zu werden, sei er dem nachgekommen. Danach sei die Gruppe in Richtung Hindenburgstraße davon gegangen. Während des Vorfalls sei er außerdem von einer der Personen im Gesicht verletzt worden.