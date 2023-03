Zusammenstoß in Mönchengladbach Radfahrer erleidet Kopfverletzungen bei Unfall

Im Bereich der Badenstraße ist es am Freitag, 17. März, gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Das teilte die Polizei-Leitstelle mit. Der 79-jährige Radler war auf der Badenstraße in Richtung Wattstraße unterwegs. Ein ihm entgegenkommender Autofahrer wollte von der Badenstraße nach links in die Buschallee abbiegen und übersah dabei laut Polizei den Radfahrer. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der 79-jährige Mann zog sich schwerere Verletzungen an der Hand und am Kopf zu. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.