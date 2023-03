Einsatz der Mönchengladbacher Feuerwehr Wohnhaus nach Küchenbrand unbewohnbar

Mönchengladbach · Meterhohe Flammen schlugen den Einsatzkräften am Mittwochnachmittag bei der Ankunft an einem Haus im Stadtteil Uedding aus dem Erdgeschoss entgegen. Was zu dem Brand bislang bekannt ist.

15.03.2023, 18:40 Uhr

Die Einsatzkräfte mussten größere Löscharbeiten durchführen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth