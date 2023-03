Brandserie in Mönchengladbach Feuerteufel in Schrievers: Vier Autos brennen aus

Mönchengladbach · Mehrere Notrufe sind in der Nacht zum 19. März bei Polizei und Feuerwehr in Mönchengladbach eingegangen. An insgesamt drei Straßen im Stadtteil Schrievers wurden brennende Autos gemeldet. Ein Anrufer hatte einen verdächtigen Mann beobachtet.

19.03.2023, 15:36 Uhr

Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. Dieser Wagen stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte noch in Flammen. Foto: Polizei Mönchengladbach

In der Nacht zu Sonntag haben im Stadtteil Schrievers vier Autos in Flammen gestanden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Anwohner der Eifelstraße hatten die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie gegen 1 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden waren und dann direkt vor ihrem Haus einen brennenden Pkw sahen. Der VW Golf parkte nahe einer Garage. Das Fahrzeug habe „schnell abgelöscht“ werden können, so die Feuerwehr. Neben dem Golf standen zwei Kleinkrafträder, die auch beschädigt wurden – vorwiegend durch die Hitzeabstrahlung, teilte die Polizei mit. Noch während die Löscharbeiten im Gang waren, kam ein weiterer Notruf an. Diesmal wurde ein brennendes Fahrzeug an Spessartstraße gemeldet. Anwohner dort hatten bereits versucht, den Brand an einem Opel Astra mit Feuerlöschern zu bekämpfen. Die Feuerwehr übernahm und führte Nachlöscharbeiten durch. Wie die Polizei später aufklärte, war der Opel Astra zunächst in der Nähe des brennenden Golfs an der Eifelstraße abgestellt gewesen. Der Halter hatte seinen Wagen umgeparkt, ohne zu bemerken, dass auch sein Fahrzeug bereits Feuer gefangen hatte, so die Polizei. Das hatten Zeugenbefragungen ergeben. Unterdessen waren die Einsatzkräfte zu zwei weiteren brennenden Fahrzeugen gerufen worden. An der Akazienstraße waren ein Ford Fiesta und ein Mazda betroffen. Wobei ein Zeuge ein Auto noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht hatte. Mehrere Notrufe zu den verschiedenen Brandorten waren fast gleichzeitig bei den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei eingegangen. Einer der Anrufer hatte laut Polizei einen Mann, circa 1,80 Meter groß, dunkel bekleidet, am Ohlerweg bemerkt. Dieser habe sich auffällig umgeschaut und sich dann entfernt. Nach ihm wurde sofort gefahndet; auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Noch fehlt von dem Verdächtigen aber jede Spur. „Wir haben keine neuen Erkenntnisse“, hieß es am Sonntag aus der Leitstelle der Polizei. Zum Brandhergang wird weiter ermittelt. Die beschädigten Pkw wurden zur Spurensicherung sichergestellt. Es entstand hoher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 02161 290 an die Kriminalpolizei zu wenden.

(leb)