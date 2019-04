Fußball : VfB-Zweite tritt zum Nachholspiel in Dormagen an

HILDEN Die Hildener Bezirksliga-Fußballer brauchen einen Sieg, um wieder auf den zweiten Tabellenplatz zu klettern.

TSV Bayer Dormagen gegen den VfB 03 Hilden II „die Zweite“: Die am 17. März frühzeitig abgesagte Bezirksligapartie wird heute um 20 Uhr nachgeholt. Für die Hildener innerhalb von sechs Tagen bereits das zweite Flutlichtspiel in Folge. Dass der Naturrasenplatz Am Höhenberg erneut für unbespielbar erklärt wird, damit ist diesmal kaum zu rechnen. Am vergangenen Sonntag stand der Austragung des Heimspiels der Werkself gegen den Tabellenzweiten Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf jedenfalls nichts im Weg. Mit Tim Schneider als aufmerksamem Beobachter. „Auf den holprigen Rasen müssen wir uns möglichst schnell einstellen. Der ist zweifellos ein Vorteil für Dormagen. Schwarz-Weiß hatte mit dem Untergrund, aber auch mit dem kompakt auftretenden, kämpferisch und läuferisch starken Gegner, so seine Probleme“, analysierte der VfB 03 II-Trainer. Dem 37-jährigen Übungsleiter fiel außerdem auf: „Im Mittelfeld gewinnt Bayer viele Zweikämpfe, spielt dann gradlinig in die Schnittstellen am gegnerischen Strafraum.“