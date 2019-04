Fußball: ASV sieht gegen den Spitzenreiter kein Land

METTMANN Die Mettmanner ziehen gegen den SV Wermelskirchen mit 2:4 klar den Kürzeren. Die Niederlage ist eine Folge der vielen Ausfälle.

Bereits vor der Partie gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter SV Wermelskirchen waren die Verantwortlichen des ASV Mettmann angesichts der personellen Probleme recht skeptisch. Sie sollten Recht behalten, denn das Team von Maik Franke kassierte gegen den Favoriten die erwartete Niederlage. Wermelskirchen reichte eine durchschnittliche Leistung, um sich bei den harmlosen Kreisstädtern mit einem 4:2-Erfolg wichtige Punkte im Rennen um den Aufstieg zu holen. Der ASV-Trainer war nach der Niederlage nicht unbedingt enttäuscht, sondern wirkte eher etwas resigniert. „Ich hatte aus verletzungs- und berufsbedingten Gründen in den letzten Wochen nur zehn bis zwölf Spieler beim Training. Da kann von einem geordneten Trainingsbetrieb, bei dem eigentlich auch taktische und andere Dinge gezielt vermittelt werden sollen, kaum die Rede sein. Das wirkt sich zwangsmäßig auf die Leistung beim Spiel aus. Der Spaßfaktor hält sich unter diesen negativen Vorzeichen in Grenzen“, stellte er fest.

Es waren gerade vier Minuten gespielt, da markierten die selbstbewusst auftretenden Gäste nach einer schönen Kombination über drei Stationen durch Umut Demir die frühe 1:0-Führung. Drei Minuten später verhinderte Julian Gaszak mit einer feinen Parade den nächsten Gegentreffer. Nachdem die flott gestarteten Wermelskirchen nach knapp einer Viertelstunde eine weitere gute Möglichkeit ausließen, fand der ASV allmählich in die Begegnung und war dem Spitzenreiter zumindest im Ballbesitz ein ebenbürtiger Gegner. Was den Mettmannern aber fehlte, war der Mut zum Abschluss. Sie agierten im Spielaufbau gefällig, doch der letzte Pass fehlte, so dass die Gastgeber kaum gefährlich in den Strafraum kamen. Die einzig klare Chance vor dem Seitenwechsel hatte Severin Przybylski, der nach einem langen Pass aus dem Mittelfeld völlig frei an der Strafraumgrenze den Ball nicht unter Kontrolle bekam (38.).