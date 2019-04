Handball : Adler behaupten weiterhin den Platz an der Sonne

Clara Engel traf vom Kreis drei Mal ins Netz. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

HAAN Die Haaner Handballerinnen setzen ihre Siegesserie in Beyeröhde fort. Jetzt kommt aber mit der Fortuna-Reserve ein ganz dicker Brocken.

Von Klaus Müller

Mit einem 32:28-Sieg über den TV Beyeröhde setzte Frauen-Oberligist HSG Adler Haan seinen Erfolgsweg der vergangenen Wochen fort und landete den vierten Sieg hintereinander. „Wie in den vergangenen Partien ließen wir in der Schlussphase einige Gegentreffer zu, die nichtig unbedingt sein mussten. Das ist aber nicht so schlimm. denn entscheidend sind die zwei Punkte, die es uns ermöglichen, dass wir weiterhin in der Tabelle ganz oben mitmischen“, resümierte André Wernicke zufrieden. Für den Haaner Trainer war es wichtig, dass sein Team die Hürde Beyeröhde nahm, da die um den Klassenerhalt kämpfenden Wuppertalerinnen als eine Mannschaft gelten, die unbequem zu spielen ist. „Die agieren sehr körperbetont und gingen ganz schön zur Sache“, fasste Wernicke die Spielweise des Kontrahenten zusammen.

Die Gäste gingen auch mit 1:0 in Führung. Nach dem Ausgleich der Adler zogen die tapfer kämpfenden Wuppertalerinnen, die unbedingt etwas mitnehmen wollten, auf 4:1 (5.) davon. Danach fanden die Haaner Handballerinnen immer besser in die Partie, markierten fünf Tore in Folge und lagen mit 6:4 in Front. Die Gäste glichen aus und waren bis zum 11:11 ein ebenbürtiger Gegner. Ein erneuter Zwischenspurt brachte den HSG-Handballerinnen brachte einen 16:12-Vorsprung (29.), ehe Beyeröhde in der letzten Minute vor dem Halbzeitpfiff auf 14:16 verkürzte.

In der Pause stellte Wernicke sein Team taktisch neu ein und verlangte von Corinna Hoppe auf der Position in der Rückraum-Mitte mehr Eins-gegen-Eins-Situationen, um die Deckung der Gäste aufzubrechen. Das setzte Hoppe gut um und fortan kontrollierten die Gastgeberinnen die Begegnung. Nach der 18:14-Führung zogen die Adler auf 24:17 davon und lagen beim 25:17 (52.) gar mit acht Toren vorn. In der Schlussphase kamen die Wuppertalerinnen zwar wieder heran, doch letztlich war es ein ungefährdeter 32:28-Sieg für das junge Haaner Team, das in Leonie Fagin mit elf Treffern, darunter vier Siebenmeter, einmal mehr die erfolgreichste Werferin hatte.

Trotz der 32 Tore seiner Mannschaft war Wernicke mit der Angriffsquote nicht ganz zufrieden. „Die Wurfausbeute entsprach nicht unbedingt meinen Vorstellungen. Wir haben mehrere glasklare Chancen liegenlassen“, stellte der Coach fest. Sein Blick richtete sich schon auf das kommende Wochenende. „Dann müssen wir zur Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf. Da haben wir einen harten Brocken vor uns, das hat sich beim 42:37-Erfolg im Hinspiel gezeigt“, warnt er vor der nächsten Herausforderung.