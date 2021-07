Fußball : VfB 03-Zweite startet ohne Kapitän Schmetz

HILDEN Der 32-jährige Abwehrchef der Hildener Landesliga-Teams zieht sich zu Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison einen Achillessehnenriss zu.

Am 22. August startet Fußball-Landesligist VfB 03 Hilden II mit dem Heimspiel gegen DJK/VfL Giesenkirchen in die neue Fußballsaison. Bis dahin gehen noch drei Wochen ins Land. Und eines ist aktuell sicher: Trainer Fabian Nellen und seinem gegenüber der vergangenen Spielzeit in weiten Teilen veränderten Kader steht noch eine Menge Arbeit bevor.