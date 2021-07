Nachruf Rudolf Tillmann : Promovierter Historiker und passionierter Marathonläufer

METTMANN Der frühere Vorsitzende des TSV Metzkausen und spätere Ehrenvorsitzende des Fusionsvereins Mettmann-Sport verstarb jetzt im Alter von 80 Jahren.

Trotz seiner vornehm zurückhaltenden und sympathischen Art, setzte er für den Vorstand klare Ziele und setzte diese auch gegen Widerstände durch. Dabei kam dem ausgebildeten Juristen sicherlich zugute, dass er als langjähriger IHK-Geschäftsführer über die entsprechenden Führungsqualitäten verfügte. Bevor er den Vorsitz des TSV Metzkausen übernahm, war der begeisterte Fußballfan mehrere Jahre in leitender Funktion in der Fußballabteilung des TSV tätig.

Neben seinem Engagement für den TSV Metzkausen und Mettmann-Sport war Rudolf Tillmann auch lange Zeit im Vorstand des Mettmanner Stadtsportverbandes und des Kreissportbundes tätig. Ein besonderes Anliegen war dem passionierten Marathonläufer auch die Arbeit im Organisationsstab für den regelmäßig am 1. Mai stattfindenden Mettmanner Bachlauf. „Rudolf Tillmann war mit seiner ausgleichenden Art ein ganz wichtiger Bestandteil in der Vorstandsarbeit. Er wusste genau, wann er in etwas heftig geführten Diskussionen zur Sachlichkeit mahnen musste“, betont der frühere Vorsitzende und das heutige Präsidiumsmitglied von Mettmann-Sport, Wolfgang Robrahn. Zusammen mit Robrahn gehörte Rudolf Tillmann auch dem Montags-Club der Gesellschaft Verein zu Mettmann an.