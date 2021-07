Kriminalität in Mettmann : Vier 14- und 15-Jährige stehen unter Raubverdacht

Mettmann Aus einem Schlendern am Sommerabend wurde Am Königshof ein Angriff: ein 15-Jähriger soll geschlagen und beraubt worden sein. Die vier Tatverdächtigen sind gleich alt – und zum Teil polizeibekannt.

Vier Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren stehen im Verdacht eines Raubüberfalls. Gegen 18.05 Uhr am Mittwoch ging ein 15-jähriger Mettmanner gemeinsam mit einer 16-Jährigen von der Talstraße aus über die Straße Am Königshof. In Höhe des Jugendhauses sei er von einer Gruppe Jugendlicher aufgefordert worden, stehen zu bleiben. Drei Jugendliche zogen den Jungen in eine Zufahrt und forderten Bargeld.