Fußball : Bezirksligist SC Unterbach bereitet sich intensiv auf die neue Saison vor

Alper Yasar (M.) wechselte vom SV Hilden-Ost nach Unterbach. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

UNTERBACH Die SCU-Fußballer freuen sich, nach der langen Corona-Zwangspause endlich wieder auf dem Platz zu stehen. Top-Zugang ist Ex-Profi Axel Bellinghausen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elmar Rump

Nach fast einem dreiviertel Jahr ohne jegliche Spielpraxis oder Übungseinheiten auf dem Fußballfeld nahm der SC Unterbach am 1. Juli wieder den Trainingsbetrieb auf. „Die Jungs hatten in der langen Corona-Unterbrechung ja weitgehend nur durch ihre Online- beziehungsweise Zoom-Trainingseinheiten in Sachen Fußball Kontakt. Mehr war aufgrund der Vorgaben nicht möglich. Jetzt sind alle froh, endlich wieder auf dem Platz zu stehen“, macht Unterbachs Fußball-Abteilungsleiter Jörg Spanihel deutlich, der neben „Königstransfer“ Axel Bellinghausen (wir berichteten) Abwehrspieler Rui Miguel Lopes (22 Jahre – zuletzt TSV Solingen) und Angreifer Alper Yasar (26 – SV Hilden-Ost) als weitere Zugänge meldet.

Auch die ersten Testspiele liegen bereits hinter dem Team des aktuell im Urlaub weilenden Trainerduos Roberto Marquez/Andi del Polito. Zum Auftakt am 11. Juli behauptete sich der Bezirksligist gegen die klassentieferen Sportfreunde Gerresheim nach Toren von Daniel Mion (2), Kai Leeuwis und Alper Yasar mit 4:3 (2:2). Am Wochenende darauf stand auf der eigenen Anlage am Niermannsweg ein Kurz-Trainingslager im Terminkalender. Am Samstagvormittag absolvierten die Unterbacher zunächst eine intensive Trainingseinheit. Die klare 0:7 (0:2)-Niederlage wenige Stunden später gegen den Oberligisten Sportfreunde Baumberg war die logische Konsequenz. „Bis zum 0:2 hielten wir noch gut mit, dann wurden die Beine aufgrund der Belastung zuvor immer schwerer, sodass die Niederlage noch deutlich ausfiel“, blickt Spanihel zurück. Der 42-Jährige betont aber auch: „Die Jungs haben an beiden Tagen prima mitgezogen, waren wieder einmal längere Zeit zusammen. Es waren zwei gute Testspiele, dazu wurde zweimal konzentriert trainiert.“

Sonntagvormittag schloss sich eine weitere Laufeinheit an – und die Partie gegen TuS Gerresheim. Mit dem Eigentor von Edi Ziegler zum 2:3 (1:2) war das Nachbarschaftsduell frühzeitig (48.) entschieden. Nur eine Minute zuvor hatte David Eberle ausgeglichen. In Durchgang eins traf Tobias Schössler zum zwischenzeitlichen 1:1 (36.).