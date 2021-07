Fußball : VfB 03 Hilden ist bereits gut unterwegs

Hilden Trainer Tim Schneider ist mit dem bisherigen Verlauf der Saisonvorbereitung und den Testspielen des Fußball-Oberligisten zufrieden.

Auch in der Begegnung beim U 19-Bundesligisten Wuppertaler SV vermochten die Hildener zu überzeugen. Über weite Strecken dominierte das Schneider-Team die Partie, kassierte erst kurz vor dem Abpfiff in Unterzahl den Ausgleich zum 1:1. Dabei trat der VfB 03 nach dem Testspiel in Ennepetal zwei Tage später mit einem reduzierten Kader an. So standen diesmal mit Robin Weyrather und Kai Stanzick zwei Kräfte aus dem Landesliga-Team in der Abwehrkette des Oberligisten. Zudem half aus der Reserve auch noch Moritz Holz aus. Und A-Junior Gian Conrad übernahm in der Anfangsformation den Sturmpart. Weil Bastian Sube und Yannic Lenze im Urlaub weilten und Michael Miler berufsbedingt passen musste, rückte ein weiteres Mal U 19-Torhüter Frederic Sali zwischen die Pfosten. „Er hat seine Sache schon am Dienstag richtig gut gemacht – ganz unaufgeregt“, lobte Schneider.

Ein Freistoß von Stefan Schaumburg, der aus 24 Meter an den linken Innenpfosten ging, war der erste Höhepunkt in der Partie (32.). Drei Minuten später verwertete Peter Schmetz eine Freistoß-Vorlage von Schaumburg per Kopf zur Hildener 1:0-Führung. Weitere gute Chancen folgten nach dem Seitenwechsel. So parierte der WSV-Keeper nach einer Ecke eine Direaktabnahme von Isaak Kang (47.). Dann klatschte ein Schaumburg-Freistoß an die Latte, im Nachsetzen beförderte Holz das Leder über den Kasten (54.). Eine gute Kombination über mehre Stationen schloss Kevin Brechmann ab (56.), erneut war der Wuppertaler Torwart auf dem Posten – und entschärfte auch noch einen Konter von Brechmann (80.). Die letzte Viertelstunde bestritten die Hildener in Unterzahl, da sich Kang im Zweikampf eine Fleischwunde am Schienbein zuzog. So kam der WSV kurz vor dem Ende noch zum 1:1 (88.), als ein U 19-Akteur an der Strafraumgrenze Len Heinson ausspielte und zum Ausgleich traf.