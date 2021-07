Hilfsaktion in Mettmann : Geschäftsleute spenden für Flutopfer

Mettmann Mettmann-Impulse hat außerdem kleine Aufkleber an Läden verteilt, die gegen eine kleine oder auch große Spende an Kunden ausgegeben werden.

Auch Mettmanner Händler möchten helfen und haben sich unterschiedliche Möglichkeiten ausgedacht. Um nur einige Beispiele zu nennen: Bei Miss Fox geht ein Teil des verkauften Tees in die Spendenbox. Art Reisen spendet 20 Euro pro Buchung. Bella Moden gibt den Verkaufserlös von ausgesuchten Sommerteilen als Spende weiter. Die Galerie Königshof hat bereits schon Sachspenden geliefert. Beim Hundelädchen der Projekthunde in der Mühlenstraße können Sachspenden „rund ums Tier“ wie Tierfutter und Zubehör, abgegeben werden, täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr oder sonntags von 10 bis 12 Uhr am Hundeplatz an der Hammerstraße.