Tokio 2021 : Mettmanner Ruderin zieht im Doppelzweier ins Halbfinale ein

Mettmann/Tokio Leonie Menzel und die Leipzigerin Annekatrin Thiele liefern im Hoffnungslauf eine souveräne Vorstellung. Bereits am Sonntag geht es weiter.

Wesentlich besser lief es im Hoffnungslauf. Vier Mannschaften nahmen den Wettkampf auf, nur die ersten drei zogen ins Halbfinale ein. Gleich auf den ersten 500 Metern unterstrichen Menzel und Thiele ihre Ambitionen und übernahmen die Führung. Dann zogen die Russinnen, die sich ebenfalls erst in Luzern noch für Olympia qualifizierten, vorbei. Am Ende hatte Russland die Nase vorn, während die Deutschen souverän Rang zwei einfuhren und damit im Nachsitzen das Ticket fürs Halbfinale lösten. Den dritten Platz belegte Tschechien , während das chinesische Boot abgeschlagen in Ziel kam.

Ursprünglich sollte das Halbfinale am Montag über die Bühne gehen, weil es für Anfang der Woche jedoch eine Taifun-Warnung gibt, muss das deutsche Team bereits am Sonntag um 12.30 Uhr Ortszeit und damit früh um 5.30 deutscher Zeit im Sea Forest Waterway antreten. Damit fehlt ein Tag zur Erholung. Für Leonie Menzel kein Problem. „Damit ist es halt nun ein bisschen knackiger“, sagt die Mettmannerin und betont: „Wir hatten häufig drei Rennen in drei Tagen, wir sind es gewohnt. Es wäre schön gewesen, wir hätten noch einen Tag dazwischen frei, aber das ist halt so und wir können damit umgehen.“ Beide Athletinnen gehen selbstbewusst in das Halbfinale und wollen das Beste aus sich herausholen. „Und dann schauen wir, wofür es reicht“, sagt Leonie Menzel.