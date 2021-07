Klarer Sieg zum Abschluss des Trainingslagers : Borussias U23 gewinnt auch ihr drittes Testspiel

Mönchengladbach Borussias U23 hat ihr Trainingslager in Willingen beendet. Zum Abschluss gab es einen klaren Sieg, bei dem Trainer Heiko Vogel auf zahlreiche A-Jugendliche zurückgreifen musste. Ein 16-Jähriger traf dabei doppelt.

„Wir haben in der zweiten Hälfte mit acht A-Jugendspielern gespielt und diese Jungs haben das sehr gut gemacht“, sagte Vogel, der im Trainingslager neben seinem Kapitän Michel Lieder auch noch auf die zahlreichen Talente verzichten musste, die seit dem Start der Vorbereitung bei den Profis dabei sind. Ein Großteil von ihnen wird unter Vogel in der kommenden Saison aber wohl wieder zum Stamm gehören, die ersten Talente werden in den nächsten Tagen von Adi Hütter wieder zur U23 geschickt.

In drei Wochen geht es mit den Pflichtspielen los. Inzwischen sind die ersten neun Spiele angesetzt. Zum Auftakt reisen die Borussen am Samstag, den 14. August (14 Uhr) zum VfB Homberg. Dort wird es ein Wiedersehen mit Jan Niklas Pia geben, der in der vergangenen Saison noch das Borussen-Trikot trug. Das erste Heimspiel ist am 21. August (16 Uhr) gegen den SC Preußen Münster. Vier Tage später geht es zur U23 des FC Schalke 04 (25. August, 19.30 Uhr).