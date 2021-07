Fußball, Frauen-Bundesliga : Bayers Fußballerinnen müssen sich neu erfinden

Bayers Stammkeeperin Anna Klink hat in Zugang Friederike Abt jetzt namhafte Konkurrenz im Kader. Foto: imago images/Otto Krschak

Leverkusen Etliche Abgänge und acht neue Spielerinnen stellen Trainer Achim Feifel vor die Herausforderung, ein ähnlich erfolgreiches Team wie in der Vorsaison zu schmieden. Sein erster Eindruck ist positiv.

Die erste gemeinsame Woche der Vorbereitung haben Bayers Fußballerinnen hinter sich. Die ersten Eindrücke stimmen Achim Feifel zuversichtlich. Der Trainer des Überraschungs-Fünften der vergangenen Saison war sowohl mit den ersten lockeren Einheiten seiner Schützlinge als auch mit den Resultaten der umfangreichen Leistungstests zufrieden, die in der Werkstatt der BayArena durchgeführt wurden. „Die Ergebnisse liegen eng zusammen – und das auf einem sehr ordentlichen Niveau“, sagt er.

Inzwischen ist auch Lisanne Gräwe mit von der Partie, die an den ersten Tagen aussetzen musste, weil sie bei der Bundeswehr ihren Grundwehrdienst absolviert, vor ein paar Tagen aber schon vorzeitig zum Team stoßen konnte. Damit hat Feifel nun alle acht Neuzugänge zusammen. Neben Gräwe sind auch Friederike Abt (beide VfL Wolfsburg), Dina Blagojevic (SC Sand), Caroline Siems (Aston Villa), Irina Pando (FC Luzern), Amira Arfaoui (Servette FC), Clara Fröhlich (Bergisch Born Junioren) und FC-Bayern-Leihgabe Julia Pollak neu am Kurtekotten.

Angesichts der zahlreichen Wechsel im Sommer steht Feifel vor arbeitsreichen Wochen. Die Zugänge sollen integriert werden, müssen sich einleben und zudem mit den Besonderheiten des Leverkusener Spiels vertraut gemacht werden. Das will der Trainer gleichzeitig aber auch entsprechend der Stärken seines veränderten Kaders etwas anpassen. „Unser Ziel muss sein, eine Spielweise zu finden, in der die Qualitäten aller am besten zur Geltung kommen“, sagt Feifel. Noch für verbesserungswürdig hält er die Flexibilität auf dem Rasen.