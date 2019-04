Handball in Wülfrath : TBW-Frauen gewinnen das Gipfeltreffen

Im brisanten Duell gegen den Erzrivalen Fortuna Düsseldorf wahren die Wülfratherinnen ihren Heimnimbus und übernehmen drei Spieltage vor dem Saisonende wieder die Tabellenspitze in der Handball-Regionalliga.

Die Tribüne in der Fliethe-Halle war mit rund 400 Zuschauern gut gefüllt, doch das Gipfeltreffen in der Regionalliga hatte noch mehr Zuschauer verdient. Denn die Fans sahen eine spannende und hochklassige Begegnung, in der die Handballerinnen des TB Wülfrath am Ende Spitzeneiter Fortuna Düsseldorf mit 24:23 (12:12) in die Knie zwangen und damit wieder die Tabellenführung übernahmen. Glücklich lagen sich die Spielerinnen danach in den Armen, während die Gäste enttäuscht vom Feld schlichen, verpassten sie es doch, mit einem Sieg ihre Titelambitionen nachdrücklich zu untermauern. Statt dessen hat nun ausgerechnet Erzrivale TBW wieder alle Trümpfe in der Hand – dabei will der Vorstand des Vereins von einem Aufstieg in die Dritte Liga nichts wissen. Bei einem Wülfrather Verzicht ist der Weg für die Düsseldorferinnen wieder frei, falls an den letzten drei Spieltagen nicht auch noch der Dritte Stromberg aufdreht.