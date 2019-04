Feierstunde : Stadt Hilden ehrt ihre erfolgreichen Sportler

Zwei Sportler-Generationen: Leichtathlet Wilhelm Bexkens (86) und Hip Hopperin Leyla (5). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Zahl der Sportler, die über die Stadtgrenzen hinaus für Aufsehen sorgen, hat sich im Vergleich zur letzten Feierstunde verdoppelt.

Sport spielt im Leben der Hildener eine zentrale Rolle. Das weiß nicht nur die Stadtverwaltung, sondern auch die lokale Politik hat es erkannt. Die Sportlerehrung im Heinrich-Strangmeier-Saal des früheren Helmholtz-Gymnasiums an der Gerresheimer Straße steht symbolisch für das Interesse am Sport. Standen im vergangenen Jahr noch knapp 50 Aktive auf der Liste der zu Ehrenden, waren es diesmal 126 Sportler aus zehn Vereinen, dazu 18 Trainer. Bürgermeisterin Birgit Alkenings hatte also alle Hände voll zu tun, ehe die Medaillen verteilt waren. Zugleich stellte sie fest: „Die Spitze zu ehren ist schön, aber alle haben mit Breitensport angefangen. Es ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche den Zugang zum Sport als schöner Beschäftigung finden.“

Senior in der Sportlerriege ist Wilhelm Bexkens. Der 86-Jährige gehört der LG Stadtwerke Hilden an, die seit über 25 Jahren Leichtathleten fördert. Bexkens beherrscht gleich mehrere Disziplinen, belegte bei der NRW-Seniorenmeisterschaft den ersten Platz im Kugelstoßen, zudem Rang zwei im Hochsprung und beim 60-Meter-Lauf. Bei der Nordrhein-Seniorenmeisterschaft glänzte er außerdem mit Rang eins im Diskuswurf. Sein Ziel für die nächsten Jahre? „Weitermachen und weiterkommen“, sagt er. Sein Fokus liegt dabei nicht nur auf der eigenen Leistung, sondern auch auf der Nachwuchsarbeit. „Wir wollen der Jugend zeigen, dass man im Alter auch ohne Handy etwas machen kann.“ Radrennen und Schwimmen sind seine weiteren Steckenpferde neben der Leichtathletik. Für Sohn Willy (50) ist das gemeinsame Training wichtig und „auch in der Staffel etwas zu erreichen“. Mit der 4 x 200-Meter-Staffel holte Bexkens junior bei der NRW-Seniorenmeisterschaft 2018 die Goldmedaille, gemeinsam mit seinem Vereinskameraden Thomas Hilse. Der betont: „Sport hat auch etwas mit quälen zu tun, wenn man Erfolg erzielen will. Was man im Winter investiert hat, zahlt sich im Sommer aus.“

Auf einen Blick Leichtathletik: Wilhelm Bexkens, Willy Bexkens, Thomas Hilse. Karate: Shirley Jay, Miguel Meier, Jasen Richter, Nikolaidis Ioannis, Mario Ibra, Justus Fischer, Ismael Kamih, Otto Kühl. Sportschießen: Andre Thom, Peter Jäger, Christian Holzapfel. Hip Hop/Streetdance: The Spashi’s mit Mia Josephin Schneeweiß, Mia Sophie Scholz, Georgia Gatzeli, Emilie Gladis, Zoé Jovce Hüskes, Deniz Eyüboglu, Leyla Eyüboglu, Maurice Leon Geraci, Lena Grzyb, Julia Gwostdz, Ben Holzenthal, Livia Karabinski, Julia Maya Cebula, Emily Sommer, Selma Turgul, Stella-Mila Köhler, Valentina Kurichyel, Absalam Mohamed. Judo: Veit Drah. Kanuslalom: Nele Baikowski, Domenik Bartsch, Florian Beste, Julia Geheb, Daniel Geheb, Janik Hohmann, Tobias Horn, Sören Loos, Svenja Loos, Lena Sawukaytis, Lena Teunissen, Amos Uebbing. Triathlon/Crossduathlon: Sarah Klaffl, Marius Voos, Teheo Reisinger, Max Powell, Patricia Klaffl, Dennis Makarov, Frank Viehring, Jürgen Zippert. Inline Hockey: Damen-Team mit Julia Baumgartner, Pia Anja Maria Baumgartner, Aaliyah Fürst, Isabell Gillen, Aylin Kirli, Sara Kirli, Lina Meder, Julia Müller, Leonie Sacher, Sarah-Jasmin Scholl, Selina Scholl, Linda Marie Tofmeier, Darline Urbanek, Lea Kathrin Wilms.

Herren-Team mit André Aichle, Marc Bachor, Tobias Bauer, Marius Bönisch, Marc Bollongino, Nic Bollongino, Sascha Brouwers, Kai Erbe, Jonah Harscheidt, Vito Kuntke, Luis Murauer, Nico Nußbaum, Nico Sholl, Tobias Schubert, Sven Schwering, Thorsten Sendt, Philipp Slesinski. Muaythaiboxen: Josephine Stövesand, Ryan Samuel Schneider, Mareike Baldi. Billard: Markus Melerski. Boxen: Vanessa Schmitz, Gabriel Miric. Modern Dance/Jazz: Hildener Jazzies mit Tabea Bauer, Ezo Büyükcam, Alessia Kleimenova, Lena Kluth, Lucy Lehmann, Helen Lorig, Emilie Morawitz, Isabelle Nguyen, Matilda Pfordt, Lina Schröder, Maia Voßhage, Elif Yücel, Ada Zydorek, Martha Zydorek.

Einer ganz anderen Altersklasse gehört die Gruppe „The Spashi’s“ an, die im vergangenen Jahr bei den D!’s Masters Bronze feierte. Dabei handelt es sich um eine Hip Hop-Gruppe der Dance Academy mit Kindern im Alter zwischen vier und acht Jahren. Fünf Monate Training waren für die erfolgreiche Choreographie notwendig, berichtet Trainerin Edith Wollmer. In der Formation steht auch Leyla Eyüboglu, die mit fünf Jahren die jüngste Teilnehmerin der Formation ist. „Das Auftreten vor den Leuten gefällt mir am besten“, sagt sie. Bühnenscheu hat sie also keine – immerhin schauten beim Mastens rund 3000 Menschen zu. „Wow – im ersten Moment war das schon krass“, gesteht dagegen Stella-Mila Köhler.