Fußball : VfB 03 schafft den Befreiungsschlag

Mann des Tages war Pascal Weber (am Ball), der drei Treffer zum wichtigen Hildener Erfolg beisteuerte. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wie schon in der Hinrunde besiegen die Hildener auch im Rückrundenduell den 1. FC Bocholt und verschaffen sich durch den Erfolg Luft im harten Abstiegskampf der Fußball-Oberliga. Pascal Weber trifft gleich drei Mal.

Von Birgit Sicker

Es war eine Oberliga-Begegnung ganz nach dem Geschmack der Anhänger des VfB 03. Bereits nach zwei Minuten ließ Pascal Weber die Herzen der Fans höher schlagen, als er eine Hereingabe von Patrick Percoco per Kopf zur 1:0-Führung verwertete. Fortan sahen die Zuschauer auf der Anlage an der Hoffeldstraße eine abwechslungsreiche Begegnung, in der die Hildener Fußballer mit dem 5:2 (2:2)-Erfolg über den Tabellendritten 1. FC Bocholt die ersehnte Überraschung nach der mageren Ausbeute der vergangenen Wochen landeten. „Wir haben heute eindrucksvoll bewiesen, was ist möglich ist“, stand Marc Bach die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Zugleich hob der Trainer des VfB 03 noch einmal hervor: „Die Bocholter haben eine hohe spielerische Qualität – die kann man nicht ganz ausschalten.“ Ein Lob für den Gegner, das den eigenen Erfolg noch schöner glänzen lässt, zumal den Hildenern bereits in der Hinrunde ein ähnlicher Coup gelang. Vielleicht auch deshalb verfolgte Manuel Jara für seine Verhältnisse ungewöhnlich ruhig den Verlauf der Begegnung, in der sich früh die Schwierigkeiten seiner Mannschaft abzeichneten. Später bekundete er: „Der Gegner hat uns schon im Hinspiel mit einfachen Mitteln den Zahn gezogen.“ Der Bocholter Coach, der in der Aufstellung „das eine oder andere Risiko“ ging, gestand: „Ich nehme es auf meine Kappe, dass es defensiv nicht wie gewünscht funktioniert hat.“

Die frühe Führung spielte den Hildenern zweifellos in die Karten. Und mit zunehmender Spieldauer wuchs die Freude bei den VfB-Fans. Doch die kalte Dusche folgte noch in der ersten Halbzeit. Philipp Meißner schlug eine Flanke genau auf Alexandros Armen, der zum 1:1 (18.) vollendete. Nur zwei Minuten später war die Hildener Welt aber wieder in Ordnung – dank Pascal Weber, der sich im Bocholter Strafraum entschlossen durchsetzte und aus spitzem Winkel zum 2:1 vollendete. 60 Sekunden später hatte seine Mannschaft allerdings Glück, dass nach einem Patzer von Schlussmann Marvin Oberhoff, der den Ball fallen ließ, der Bocholter Treffer wegen Abseits keine Anerkennung fand. Noch vor der Pause schlugen die Gäste aber zurück. Diesmal erzielte Marc Beckert regelkonform das 2:2 (45.), weil ihn die Verteidiger nicht energisch störten, als er auf der rechte Seite in den Strafraum dribbelte und mit einem feinen Schlenzer in den linken Winkel traf.

So spielten sie VfB 03 Hilden – 1. FC Bocholt 5:2 (2:2). VfB 03: Oberhoff – Percoco, Härtel, zur Linden, Serdar, Demir, Schaumburg, Kunzl (76. Ilkwon), di Gaetano (86. Metz), Alexndris, Weber (71. Mombasa). 1. FCB: Kiranyaz – Volmering, Gurny (46. Fini), Buijl, Neustädter, Armen, Bleker, Bugla, Beckert, Meißner, Abel. Schiedsrichter: Florian Heien. Tore: 1:0 Weber (2.), 1:1 Armen (16.), 2:1 Weber (18.), 2:2 Beckert (45.), 3:2 Alexandris (48.), 4:2 Weber (63.), 5:2 Ilkwon (90.).