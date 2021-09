Handball : Mettmann-Sport spielt noch dreimal auswärts

Moritz Horn (am Ball) trat beim Auftakt in Mönchengladbach vor allem als sicherer Siebenmeter-Werfer in Erscheinung. Foto: Blazy, Achim (abz)

Erst nach den Herbstferien können die Mettmanner Handballer wieder im Herrenhaus vor Zuschauern spielen. Eine missliche Lage für die Mannschaft von Andre Loschinski, die Unterstützung braucht – moralisch und finanziell.

Erschwerend kommt für die Mettmanner hinzu, dass die Kreisstadt den Vereinen untersagt hat, die Tribüne in der Sporthalle Herrenhaus auszufahren. Die Konstruktion ist leider so beschädigt, dass der Hallenboden davon in Mitleidenschaft gezogen wird. Da eine Reparatur erst für die Herbstferien geplant ist, haben die Verantwortlichen des Mettmanner Oberligisten sowohl den BHC als auch die HSG Hiesfeld/Aldenrade, auf die die Mannschaft von ME-Sport-Trainer Andre Loschinski am dritten Spieltrag trifft, um Verlegung des Heimrechts gebeten. „Glücklicherweise sind beide Vereine der Bitte nachgekommen“, sagt Loschinski, dessen Mannschaft nun bereits am Freitag in Solingen um 20.30 Uhr in der Sporthalle Wittkulle auf den BHC II trifft.