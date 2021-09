Fußball : VfB 03 Hilden setzt im Pokalduell auf Sieg

Der VfL Tönisberg spielte bei der Terminierung mit verdeckten Karten, deshalb sind die Hildener Oberliga-Fußballer an diesem Mittwoch erst recht top-motiviert.

VfL Tönisberg – VfB 03 Hilden. Im Vorfeld der Partie im Niederrheinpokal gab es schon seit fast zwei Wochen ein Ringen um den Termin. Weil sich die Tönisberger Landesliga-Fußballer auf das Lokalduell gegen den VfR Fischeln konzentrieren wollten, erteilten sie einer Austragung vor dem vergangenen Wochenende eine Absage. Im Gegenzug äußerten die Hildener für ihr Entgegenkommen den Wunsch, die Partie dann dienstags auszutragen. Ein Ansinnen, das auf Zustimmung zu treffen schien, doch sehr spät nahmen die Verantwortlichen des VfL davon Abstand. Deshalb treten die Oberliga-Fußballer nun am heutigen Mittwoch in Tönisberg an.