Reitsport : Mettmanner siegen beim CHIO

Kreis Mettmann/Aachen Der Kreisreiterverband Mettmann freut sich über den vierten Erfolg in Serie seiner Dressur-Mannschaft beim Quadrillen-Championat in Aachen, einer Teilprüfung des CHIO. Dabei war das Team kurzfristig zusammengestellt worden.

Denn nachdem sich auf den Aufruf des Kreisverbandes im Mai keine Reiterin und kein Reiter gemeldet hatten, Teil der Mannschaft zu sein, musste Löckenhoff auf sein bewährtes „Bereiterteam“ der Reitanlage Löckenhoff zurückgreifen, die alle sofort bereit waren, in die großen Fußstapfen ihrer Vorgänger zu treten und dann in den vergangenen Wochen in ihrer freien Zeit intensiv trainierten. Und auch die Pferde wurden ihnen von den Pferdebesitzern zur Verfügung gestellt, sodass diese ihre Reitaktivitäten zugunsten der Mannschaft einschränken mussten. Da das nicht selbstverständlich ist, spricht der KV Mettmann einen großen Respekt und Dank aus.

In den drei Jahren zuvor hatte der KV Mettmann das Aachener Quadrillen-Championat gewonnen, und so standen die Reiterinnen natürlich enorm unter Druck. Aber was sie an diesem Abend ablieferten, war souverän und nahezu perfekt: Abstimmung, Harmonie, Perfektion, Teamgeist – alles passte. Und so war der Sieg die verdiente Belohnung. „Es war ein Augen- und Ohrenschmaus, was die zahlreichen Zuschauer im großen Deutsche Bank Dressurstadion in Aachen zu sehen bekamen“, urteilt der KV.