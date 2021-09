Fußball : Kreisliga A: SSV Erkrath bringt Erfolg trotz Unterzahl ins Ziel

Rhenania verschenkt am Ende den Sieg. SV Ost holt auf, verliert aber durch einen Elfmeter. MSV Hilden kassiert ebenso wie die SSVg Haan eine Abfuhr.

SC Rhenania Hochdahl – CfR Links Düsseldorf 2:3 (1:1). Den Beginn verschlafen, in der Endphase den möglichen Sieg aus der Hand gegeben. Der SCR steckte das 0:1 gleich in Minute eins gut weg. Aaron Sandten (43. – Zuspiel Patrick Stotko) und Riccardo Colombo (48.) mit dem an Stotko verursachten Elfmeter drehten den Spieß herum. In der Folge hätten Stotko und Julian Dietz die Führung ausbauen können, bevor die Gäste der Partie mit zwei Treffern (81., 87.) die unerwartete Wende gaben. „Wir mussten nach dem 2:1 alles klar machen. Weil wir nach dem Ausgleich die Ordnung verlieren, verspielen wir noch das Remis. Das 2:3 war ein Geschenk“, konstatierte Coach Julian Ramos Lucas.

SV Hilden-Ost – TuRU 80 Düsseldorf II 2:3 (0:2). Der SV Ost bewies Moral, stand aber am Ende erneut mit leeren Händen da. Durch einen Doppelschlag (24., 29.) lagen die Oberbilker zur Pause vorne. SVO-Trainer Bartek Pawliczek wurde nach eigenem Bekunden in der Halbzeit etwas lauter. Mit einem tollen Freistoßtor hoch in den Winkel verkürzte Tamar Sürmeli (49.), der auch die Vorarbeit zum Ausgleich (55.) durch den Kopfball von Selami Akduman leistete. Unmittelbar danach landete ein weiterer Akduman-Kopfball am Querbalken, ehe die Gäste einen Foulelfmeter (59.) zum Endstand nutzten. „Eine bittere Niederlage. Wir waren zumindest ganz dicht am Remis dran, haben uns aber wieder einmal für unseren Aufwand nicht belohnt“, fasste Trainer Pawliczek zusammen.