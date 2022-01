Fußball : Kreisliga A: SSV Erkrath startet bereits am Sonntag

ERKRATH Die Mannschaft von Neu-Chefcoach Daniel Hummler feierte mit dem Sieg über Hilden 05/06 II eine gelungene Generalprobe vor dem Meisterschaftsauftakt in 2022.

Gegenüber der Konkurrenz in der Kreisliga A Düsseldorf ist der SSV Erkrath durch Spielabsagen in der Endphase der Hinrunde mit zwei Begegnungen in Rückstand geraten. Die werden nun vor dem offiziellen Auftakt der zweiten Serie, die der SSV als Sechster (31 Punkte) am 6. Februar beim SV Oberbilk 09 in Angriff nimmt, binnen sieben Tagen nachgeholt. Zunächst treten die Rot-Weißen an diesem Sonntag um 17 Uhr (!) auf dem Sportplatz von Agon 08 Düsseldorf (St. Franziskus-Straße) beim KSC Tesla an. Eine Woche darauf (30. Januar – 15 Uhr) geht’s zum Nachbarschaftsduell bei Sportfreunde Gerresheim.