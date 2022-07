Fußball, Oberliga : Saisoneröffnung des VfB 03 mit Ministerin Scharrenbach

Hilden Fußball-Oberligist VfB 03 Hilden feiert am Samstag seine Saisoneröffnung, Ministerin Ina Scharrenbach nimmt die Auslosung der Sponsoren für die Trikotbrust vor. Der langjährige Kapitän Stefan Schaumburg bekommt danach sein Abschiedsspiel.

Der VfB 03 Hilden hat aus der abgelaufenen Spielzeit einiges zu feiern und lädt deshalb hauptsächlich gut gelaunt zu seiner Saisoneröffnung am Samstag ab 14 Uhr auf seine Anlage an der Hoffeldstraße. Genau einen Monat vor dem Start der neuen Saison in der Fußball-Oberliga mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Monheim sollen am Samstag alle Mitglieder, Sponsoren, Freunde und Unterstützer gemeinsam an die Erfolge der Vorsaison erinnern, als die erste Mannschaft Vizemeister der Oberliga wurde und die A-Junioren den Aufstieg in die U19-Bundesliga schafften.