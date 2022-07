Fußball, Kreisliga A : SpVg Hilden 05/06 freut sich über drei Zugänge

Hilden Die SpVg Hilden 05/06 hat für die neue Saison in der Fußball-Kreisliga A ein Trio neu verpflichtet: die beiden Torhüter Maikel Schleiden und Pascal Carla sowie den Mittelfeldspieler Alessio Cucci.

Beide Torhüter sind bereits ins Training eingestiegen und werden vom neuen Torwarttrainer Thorsten Pyka trainiert, der selbst in der Vorsaison noch in der Oberliga beim SC West aktiv war, jetzt zum Landesligisten SG Unterrath gewechselt ist. Er ist mit Hildens Cheftrainer Andreas Kober seit Jahren befreundet und sagt: „Beide Torhüter machen einen sehr guten Eindruck und geben direkt in den ersten Trainingseinheiten Gas. Es wird ein offener Zweikampf um die Nummer eins. Beide Torhüter sind klasse Typen, und es macht Spaß mit ihnen zu arbeiten.“