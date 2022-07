Fußball : Das sind die Spielpläne der Bezirksligen

Für Trainer Daniele Varveri und den ASV Mettmann beginnt die neue Bezirksliga-Saison mit einem Auswärtsspiel. Foto: Achim Blazy (abz)

Niederrhein Seit Donnerstag wissen TSV Urdenbach und SC Unterbach, wann es gegen wen in der Gruppe 1 der Fußball-Bezirksliga geht – beide treffen am 14. Spieltag im Derby aufeinander. Der ASV Mettmann ist in Gruppe 2 zunächst auswärts gefordert.

(ame) Nach den Spielplänen der Oberliga und der Landesligen hat der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) am Donnerstag auch die der Bezirksligen veröffentlicht – mit Ausnahme der Gruppe 3, in der es noch „ein schwebendes Sportgerichtsverfahren“ gibt, wie der FVN mitteilt. Aufsteigen werden in allen sieben Staffeln jeweils nur die Gruppenersten, es gibt je vier Absteiger.

In Staffel 2, die am Samstag, 13. August mit der Partie zwischen dem SC Radevormwald und dem BV Burscheid beginnt, ist tags darauf der ASV Mettmann auswärts gefordert bei der 1. Spvg. Solingen-Wald 03 (15.30 Uhr). Das erste Heimspiel haben die Mettmanner erst am dritten Spieltag gegen den SC Ayyildiz Remscheid, davor steht noch die Partie beim TSV Solingen an. In Gruppe 1 hat der SC Unterbach (SCU) zum Start ein Heimspiel gegen VdS Nievenheim, der TSV Urdenbach fährt zur SG Roki-Gil (beide Sonntag, 14. August, 15 Uhr). Bereits am Donnerstag darauf ist der SCU wieder gefordert, um 19.30 Uhr eröffnet er beim BV Wevelinghoven den zweiten Spieltag, an dem der TSV am Sonntag (14.30 Uhr) sein erstes Heimspiel gegen den TV Kalkum-Wittlaer hat. Das erste Derby ist am 14. Spieltag Mitte November, der SCU empfängt ab 14.30 Uhr den TSV.

Nach dem zweiten Rückrunden-Spieltag geht die Liga in beiden Gruppen ab dem 11. Dezember in die Winterpause, die am 26. Februar endet. Der letzte Spieltag ist für den 4. Juni angesetzt. Da empfängt der SCU in Gruppe 1 den FC Kososva, der TSV muss zum VfL Jüchen-Garzweiler reisen. In Gruppe 2 empfängt der ASV Mettmann den BV Burscheid.

(ame)