Fußball, Testspiele : Urdenbach mit Kantersieg, dezimierter FCW verliert

Kreis Mettmann Etliche Fußball-Teams sind mit den ersten Testspielen in die Vorbereitung auf ihre neue Saison gestartet. Ein ersatzgeschwächter Landesligist 1. FC Wülfrath verlor überraschend klar 0:3 bei Bezirksligist BG Überruhr, der TSV Urdenbach siegte 13:1.

Einen Kantersieg feierte derweil der TSV Urdenbach gegen den SSV Berghausen II: Mit 13:1 (6:0) gewann der Bezirksligist gegen den Kreisligisten, allein in der Anfangsviertelstunde schossen die Gastgeber fünf Tore. Torschützen wurden – vielleicht aufgrund der Vielzahl – nicht angegeben. Für die Gäste erzielte Marvin Köhl den Ehrentreffer nach 66 Minuten zum zwischenzeitlichen 1:10 per Foulelfmeter. Mit einem solchen scheiterten die Urdenbacher in der 85. Minute an SSV-Torwart Leon Kazma, machten das 12:1 aber eine Minute später und stellten drei Minuten darauf den Endstand her.