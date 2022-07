Fußball : Die Spielpläne für 1. FC Wülfrath und VfB-Reserve

Niederrhein Seit Mittwoch wissen der 1. FC Wülfrath und die Reserve des VfB 03 Hilden, wer wann ihre Gegner in den beiden Gruppen der Fußball-Landesliga sein werden. Beide Teams starten auswärts in ihre Saisons.

Nachdem der Fußball-Verband Niederrhein am Dienstag den Kostenpflichtiger Inhalt Spielplan für die neue Oberliga-Saison veröffentlicht hatte, folgten am Mittwoch die Pläne der drei Landesliga-Gruppen, unter anderem der Staffel 1 mit dem VfB 03 Hilden II und der Gruppe 3 mit dem 1. FC Wülfrath (FCW). Generell gilt: Aufsteigen werden in den drei Staffeln jeweils nur die Gruppenersten. Aus der Gruppe 1 (mit 13 Mannschaften) steigen drei Teams ab. In den anderen zwei Gruppen (je mit 14 Mannschaften) gibt es vier Absteiger.

Sowohl die VfB-Reserve als auch der FCW starten am Sonntag, 28. August auswärts in die neue Spielzeit: Die Wülfrather bestreiten um 15 Uhr ihr Auftaktspiel beim SV Wermelskirchen, die Hildener sind um 15.30 Uhr beim SC Victoria Mennrath zu Gast. Die Liga geht nach dem zweiten Rückrundenspiel am 11. Dezember in die Winterpause, die am 26. Februar wieder enden soll.