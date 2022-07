Fußball, Kreisliga A : Trainer Zabeli wird Sportlicher Leiter

Hilden Ismet Zabeli hat den SV Hilden-Nord in die Fußball-Kreisliga A geführt, doch nun tritt er als Trainer zurück. Er bleibt dem Klub aber als Sportlicher Leiter erhalten und hat schon einen neuen Coach gefunden.

„Von Beginn an waren es drei Ziele, die ich verfolgte: Den Klassenerhalt in der restlichen Saison 2018/19, den einstelligen Tabellenplatz in der Saison 2019/20, den Aufstieg in die Kreisliga A in der darauf folgenden Saison, was auch perfekt lief, doch die Pandemie ließ keinen Aufstieg zu. So mussten die Norder mit der herausragenden Leistung (circa zwei Jahre ungeschlagen) die Tabellenfront halten, was zum Ende der Saison 2021/22 nicht ganz einfach war durch viele Ausfälle und Energieverlust.