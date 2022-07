Jugendfußball : 40 Kinder kicken bei ME-Sport

Mettmann Das fünfte Fußballcamp von Mettmann-Sport kam wieder gut an, es gab auch einen Ausflug zum Deutschen Fußballmuseum. Hauptsächlich ging es aber um den Spaß an der Bewegung.

Auch bei der fünften Auflage war das Hauptziel des Fußballcamps bei Mettmann-Sport: Viele Ballkontakte sammeln und Spaß am Fußball erleben, berichtet Camp-Leiterin und Trainerin Anna Milinski. Neben zahlreichen Trainingseinheiten täglich von 9 bis 14 Uhr warteten in der ersten Ferienwoche auf die 40 sechs- bis zehnjährigen Fußballer und Fußballerinnen ein WM-Turnier, ein Ausflug ins Deutsche Fußballmuseum in Dortmund und das offizielle DFB-Paule- Schnupperabzeichen oder das DFB-Fußballabzeichen. Und das alles in selbst bemalten und besprühten Trikots, denn die nächste Fußball-WM steht vor der Tür.