Aus den Vereinen : Starker Neustart der HTV-Cheerleaderinnen

Haan Nach der langen Corona-Zwangspause waren die Cheerleaderinnen des Haaner TV wieder aktiv – und sammelten direkt Titel, unter anderem bei den Deutschen Meisterschaften.

Die Cheerleading-Abteilung des Haaner Turnvereins hat eine sehr erfolgreiche Meisterschaftssaison 2022 getanzt. In der ersten Saison nach der Corona-Pause haben die drei Teams in verschiedenen Altersklassen einen erneuten Deutschen Meistertitel und diverse Medaillenplätze nach Haan geholt.

Für das Team Cool Blue (elf bis 15 Jahre) und ihre Trainerinnen Victoria Noll und Jessica Joppig hätte die Saison nicht aufregender sein können. Nachdem sie noch im Frühjahr die Teilnahme an der Landesmeisterschaft aufgrund von Corona absagen mussten, konnten sich die Tänzerinnen mit einer starken Performance mittels Videoqualifikation zur Deutschen Meisterschaft nachqualifizieren. Beim verlagerten Saisonstart – der offenen Europameisterschaft von Varsity Europe im Movie Park – holten sie als zweitbestes deutsches Team in einem starken, europäischen Starterfeld den sechsten Platz. Am darauffolgenden Wochenende fanden dann die deutschen Meisterschaften in Riesa statt. Hier gewannen Cool Blue den Titel. Ein unvergessliches Erlebnis für das Junior-Team des HTV und seine Trainerinnen. Zum Saisonfinale gab es dann noch eine weitere Goldmedaille für die Mädels von Cool Blue. Auf den Summer All Level Championship West, konnten sie sich in Düsseldorf, wie bereits 2019, den Titel des SALC-Champions sichern.