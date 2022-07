Baseball : Hart erkämpfter Sieg für den NBC

Erkrath Die Neandertaler Baseballer im TSV Hochdahl gewinnen gegen Schlusslicht Ratingen Goose Necks – es ist der erste Sieg nach vier Niederlagen in Folge für das wieder einmal ersatzgeschwächte Team.

Auf dem Wurfhügel startete diesmal U. Henning. Mit all seiner Erfahrung und Routine sowie der nötigen Ruhe und einer exzellent aufgelegten Feldverteidigung hielt er die gegnerische Offensive bei lediglich je einem Punkt in den ersten beiden Innings. Aber auch der Starting-Pitcher der „Gänsehälse“, L. Reuße und seine Defense hatten einen guten Tag erwischt, die ersten sechs Schlagleute der Neandertaler wurden ohne Zählbares wieder ins Dugout geschickt. Im dritten Inning blieben dann beide Teams ohne Runs.

In Durchgang neun startete McKelvy mit einem Strikeout, auch der zweite Schlagmann der Goose Necks wurde durch Flyout ins Dugout geschickt. Nachdem der nächste Ratinger per Base on balls auf die Base gelangte, war es erneut Emtiazi, der mit einem Wurf an die erste Base das Spiel beendete und den hart erkämpften Sieg sicherte. Nun gilt es, diese Leistung zu konservieren und den Trend in zwei Wochen in Bochum gegen die Barflys fortzusetzen.