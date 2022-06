Softball : Heimspiel für das NRW-Team

Das Softball-Team NRW rechnet sich Chancen auf den Titel aus. Foto: BSVNRW

Breitscheid Der Länderpokal der Softballerinnen findet am Wochenende in Breitscheid auf der Anlage der Ratinger Goose Necks statt. Das Team NRW rechnet sich Chancen auf den Titel aus, in Helen Ludwig ist eine Breitscheiderin dabei.

An diesem Wochenende findet in Breitscheid auf dem Base- und Softballplatz der Ratinger Goose-Necks der Deutsche Länderpokal im Softball für Auswahlmannschaften der Alterklasse U19 statt. Softball ist die Mädchenvariante von Baseball. Der Ball ist keineswegs weich, aber etwas größer, und die Wurfbewegung der Werferinnen anders: Der Ball wird von unten geschleudert anstatt von oben geworfen. Aufgrund des kleineren Feldes sind die Ballgeschwindigkeiten aber genauso schnell wie bei Baseball.Das Turnier dient regelmäßig auch der Sichtung für die U18/U22-Nationalmannschaften.

Dieses Jahr treten vier Mannschaften aus den Verbänden Bayern, Baden-Württemberg, Berlin/Brandenburg und NRW an. Titelverteidiger ist Baden-Württemberg, aber auch Bayern und NRW rechnen sich Chancen auf den Titel aus. Die Mannschaft aus NRW ist dieses Jahr besonders stark, tritt sie doch mit einem Dutzend aktueller Jugend- und Juniorinnen-Nationalspielerinnen an. Im NRW-Team ist in U22-Nationalspielerin Helen Ludwig auch eine waschechte Ratingerin dabei, die bei den Goose-Necks spielt. Start ist am Samstag um 9 Uhr, der traditionelle „First Pitch“ wird zur Turniereröffnung vom stellvertretenden Ratinger Bürgermeister Ewald Vielhaus geworfen. Das Finale steigt am Sonntag um 15 Uhr.

Der Eintritt zu den Spielen am „New Hermann`s Field“ in Breitscheid am Kahlenbergsweg ist frei. Am Montag finden dort noch Testspiele der U15- und U18- Nationalmannschaft statt, auch hier sind Zuschauer willkommen.

(RP/ame)