Fußball : Tapfer: SV Hilden-Ost will 21 Punkte Rückstand aufholen

HILDEN Die Mannschaft von Bartek Pawliczek steht in der Fußball-Kreisliga A vor einer Herkulesaufgabe. Nur eine Top-Serie bringt noch den Klassenerhalt.

Mit Ömer Simsek, der zuletzt für TuS Gerresheim auflief, arbeitete der SV Ost-Trainer bereits in der Saison 2016/17 bei der seinerzeit noch in der Bezirksliga spielenden SpVg. Hilden 05/06 zusammen. Alper Yasar schnürte bereits in der Vergangenheit für die Oststädter die Fußballstiefel, kehrt jetzt vom SC Unterbach wieder an den Kalstert zurück. „Beide Jungs werden uns in der Offensive weiterhelfen. Dazu sind die in der Schlussphase der Hinrunde verletzten Gürkan Gülten, Tolga Bozkurt und Tamer Sürmeli wieder fit. Damit bringen wir weitere Qualität auf den Platz“, macht Pawliczek deutlich, der weiterhin von Maximilian Nendza als Co-Trainer unterstützt wird.