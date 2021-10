Fußball : SC Unterbach hat endlich wieder ein Heimspiel

Leon Schilling will mit dem SCU am Sonntag Gas geben. Foto: Achim Blazy (abz)

Auf eigenem Platz wollen die Unterbacher Fußballer den Negativtrend beenden und mit einem Sieg über den TSV Solingen in die Erfolgsspur zurückkehren.

Zahlen, die für den aktuellen Leistungsstand beider Teams kaum relevant sind. Weil Aufderhöhe aufgrund der besseren Platzierung (7. Platz – 10 Zähler) morgen ab 15 Uhr auf dem Sportplatz am Niermannsweg der Papierform nach als Favorit gilt. Beim SCU herrscht, zumindest was den Tabellenplatz (12.) angeht, nach dem 2:3 beim HSV Langenfeld dagegen weiterhin Ernüchterung.

Gleichwohl spricht Trainer Roberto Marquez trotz der überschaubaren Punktzahl (deren fünf aus sechs Begegnungen) selbstverständlich auch die positiven Erkenntnisse an: „Klar sind die Jungs sauer, dass sie sich für ihren Aufwand an den Trainingsabenden und sonntags im Spiel nicht belohnen. Aber wir müssen jetzt nach vorne schauen. Gegen Langenfeld war schon eine Verbesserung auszumachen. Daran müssen wir in den kommenden Spielen gegen die sogenannten machbaren Gegner anknüpfen.“ Vorausschauend auf den Sonntag sagt der 43-Jährige: „Wir haben nach fünf Wochen endlich wieder ein Heimspiel. Jeder Spieler ist darauf fokussiert, alle wollen sie gemeinsam das Steuer herumreißen und drei Punkte einfahren. Wichtig wäre es zudem wieder selbst einmal in Führung zu gehen, um Ruhe in unsere Aktionen zu bekommen.“