Fußball : VfB 03 Hilden II steht in der Pflicht

Die Hildener Landesliga-Fußballer müssen beim Kellerkind SC Kleinenbroich gewinnen, um sich Luft im Kampf um den Klassenerhalt zu verschaffen. Allerdings fehlen wieder wichtige Stammkräfte, die für Sonntag in den Oberliga-Kader berufen wurden.

SC Teutonia Kleinenbroich – VfB 03 Hilden. Als Tabellensechster gibt die VfB 03-Zweite am Sonntag um 15 Uhr (Sportplatz Am Hallenbad) ihre Visitenkarte beim Schlusslicht der Landesliga, Gruppe 1, ab. Duell gegen ein Kellerkind, da war doch was? Vor knapp zwei Wochen traten die Hildener bei Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf an. Seinerzeit Vierzehnter, also Vorletzter des Klassements. Und wie die Teutonia mit nur einem einzigen Punkt auf der Habenseite. Werden da etwa negative Erinnerungen wach? Die will Fabian Nellen erst gar nicht aufkommen lassen. „So etwas wie gegen Schwarz-Weiß darf uns nicht noch einmal passieren. Bei fünf Absteigern sind gerade die Siege gegen die Klubs aus dem unteren Tabellendrittel eminent wichtig. In Kleinenbroich wollen und müssen wir gewinnen“, lässt der Coach keinen Zweifel, dass bei seinem Team die „Sinne jetzt geschärft sind“. Nellen muss allerdings mit Robin Weyrather und Kapitän Moritz Holz erneut zwei Leistungsträger an den Oberligakader abgeben. Und selbstverständlich auch „Leihgabe“ Tuncay Altuntas, der sich nicht nur mit seinem Hattrick beim jüngsten 4:2-Heimsieg gegen die SG Unterrath für die Erste empfahl.