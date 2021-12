Säbelfechten : Junge Dormagenerin überrascht mit Platz zwei

Dormagen Auf dem Weg zum Sieg von Raoul Bonah beim Ranglistenturnier in Bayern kam es zu einem Bruderduell. Mit dem Erfolg der TSV-Juniorin Felice Herbon hatte niemand gerechnet.

Bonah musste im Halbfinale gegen seinen Bruder und Vereinskameraden Luis antreten. Er gewann das familieninterne Duell mit 15:5 und verwies seinen älteren Bruder auf den dritten Platz. Deutlich spannender verlief das Finale gegen den Rumänen George Dragomir, in dem sich der Dormagener mit 15:13 durchsetzte. Bas Wennemar auf Rang Neun komplettierte das starke Resultat der TSV-Herren. Pech hatten die Dormagener Lorenz Kempf und Philipp Methner, die sich am Turnierwochenende verletzten. Für eine dicke Überraschung sorgte die TSV-Fechterin Felice Herbon in der Konkurrenz der Damen. Die erst 2004 geborene Dormagenerin war die jüngste Starterin, die den Sprung ins Viertelfinale schaffte. Mit Siegen gegen Maria Matei (Rumänien) und Christine Marie Weber (Künzelsau) kämpfte sie sich sogar ins große Finale vor. Dort bot sie der vier Jahre älteren Julika Funke (Künzelsau), die ebenfalls am Bundesstützpunkt Dormagen trainiert, lange die Stirn. Letztlich musste sie sich aber mit 12:15 geschlagen geben.