Handball : Unitas Haan will mit einem Sieg in die Herbstpause

In dieser Saison läuft es für die Mannschaft von Ronny Lasch bislang nach Maß. Jetzt will das Team auch beim LTV Wuppertal seine weiße Weste bewahren.

LTV Wuppertal – DJK Unitas Haan. Während die Haaner ihre Heimspiele in dieser Saison am frühen Vormittag austragen, treten sie an diesem Sonntag in Wuppertal zur Spätschicht an, denn der LTV spielt tradtionell um 17 Uhr. Wie die Unitas-Handballer damit klar kommen, wird sich zeigen. Am Ziel lässt Ronny Lasch keinen Zweifel. „Wir haben Spaß am Gewinnen und wollen in Wuppertal zwei weitere Punkte holen“, sagt der Haaner Chefcoach. Mit einem Sieg behauptet seine Mannschaft den zweiten Tabellenplatz, kann dann zufrieden in die Herbstpause gehen und sich schon auf das Spitzenduell gegen Borussia Mönchengladbach am 31. Oktober in der Halle an der Adlerstraße freuen.