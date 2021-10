Handball : TB Wülfrath will im dritten Heimspiel den dritten Sieg

Trainer Michael Cisik hat jetzt personell mehr Optionen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Nach einer zweiwöchigen schöpferischen Pause greifen die TBW-Handballerinnen am Samstag wieder an. In der MTC-Halle hoffen sie auf lautstarke Unterstützung.

Von Birgit Sicker

TB Wülfrath – HSG Kleenheim-Langgöns (Frauen). Vor zwei Wochen ließen die TBW-Handballerinnen in der Dritten Liga erstmals Federn. Die Niederlage beim 1. FC Köln dämpfte ein wenig die Euphorie im Wülfrather Lager, auch wenn die Mannschaft von Michael Cisik den dritten Tabellenplatz behauptete. Am Samstag (16 Uhr, MTC-Halle) will sich der TBW nun wieder profilieren.

Die Zwangspause aufgrund des DHB-Pokals kam für die Wülfratherinnen vielleicht zur rechten Zeit, um wieder neue Kräfte zu sammeln für den Kampf um den Klassenerhalt. Zumal sich inzwischen die personelle Lage entspannte, denn die zuletzt angeschlagen fehlenden Jule Kürten und Melina Otte stiegen wieder voll ins Training ein und rechnen sich Chancen auf ihren ersten Einsatz in dieser Saison aus. Zugleich besitzt Coach Cisik damit mehr taktische Optionen. Trotz des gut gefüllten Kaders gibt es aber einen Wermutstropfen: Diesmal fehlt die starke Rückraumwerferin Paula Stausberg.

Die HSG Kleenheim-Langgöns lieferte bislang eher durchwachsene Auftritte und holte in vier Begegnungen 3:5 Punkte. Allerdings spielte die Mannschaft von Marc Langenbach gleich zum Saisonauftakt gegen den Aufstiegsfavoriten Mainz-Bretzenheim – die erste Niederlage kam daher nicht unerwartet. Überraschender war da schon der Misserfolg gegen die HSG Gedern/Nidda, der seine Ursache in vielen technischen Fehlern des Kleenheimer Teams hatte, zudem erwischte die Torfrau von Gedern einen Sahnetag.