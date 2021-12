Handball-Bundesliga : BHC-Heimspiel vor kleiner Kulisse

Solingen / Wuppertal Aufgrund der getroffenen politischen Beschlüsse darf die Wuppertaler Unihalle zum Heimspiel des Bergischen HC gegen die SG Flensburg-Handewitt lediglich zu maximal einem Drittel ausgelastet werden.

Die SG Flensburg-Handewitt gehört in der Handball-Bundesliga traditionell zu den Publikumsmagneten. Am heutigen Samstag spielt das Top-Team von der dänischen Grenze gegen den Bergischen HC in der Wuppertaler Unihalle, die aufgrund der am Donnerstag getroffenen politischen Beschlüsse allerdings nur zu maximal einem Drittel der Gesamtkapazität ausgelastet werden darf.