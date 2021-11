Sporthalle in Solingen : FDP bekennt sich zu neuer Arena

Geht es nach den Plänen der Stadt, würde die Klingenhalle der neuen Arena weichen. Nur das Klingenbad bliebe bestehen. Foto: Peter Meuter

Solingen Liberale üben scharfe Kritik an ablehnender Haltung der Grünen. Am Weyersberg soll ein neues Domizil für den Handball-Bundesligisten Bergischer HC entstehen.

Am kommenden Montag will Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) unter anderem mit dem Geschäftsführer der S.E.M. Sport- und Eventmarketing GmbH, Klaus Grundmann, das von der Agentur erstellte Gutachten zu einer neuen Arena Bergisch Land am Weyersberg in der Solinger Innenstadt präsentieren – und so kurz vor der Entscheidung über einen entsprechenden politischen Grundsatzbeschluss im Rat noch einmal die Werbetrommel für das Millionen-Projekt rühren.

Wobei der OB zumindest bei der FDP längst offene Türen einrennen dürfte. Denn wie der Parteichef der Liberalen und Sprecher der Freien Demokraten im Sportausschuss, Dr. Robert Weindl, nun betont hat, führt an dem Bau einer modernen Halle für den Handball-Bundesligisten Bergischer HC aus seiner Sicht kein Weg vorbei. „Wenn wir die Rahmenbedingungen für den BHC nicht endlich verbessern, wird es langfristig keinen Bundesliga-Handball mehr geben. Weder die Klingenhalle noch die Unihalle in Wuppertal erfüllen die heutigen Standards für die Handball-Bundesliga“, sagte Weindl am Donnerstag.

Gleichzeitig übte die FDP Kritik an der Haltung der Grünen, die einer Arena am Weyersberg eher skeptisch gegenüberstehen und den von der Stadtspitze angestrebten Grundsatzbeschluss – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt – nicht mittragen wollen. Dass es noch viele offene Fragen gebe, sei klar, unterstrich der FDP-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Jürgen Albermann. Dennoch sei eine „ablehnende Haltung schon jetzt aufgrund von offenen Fragen in unseren Augen verantwortungslos“, sagte Albermann in Richtung der Grünen.