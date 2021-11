Arbeitsmarkt in Solingen : Zahl der Arbeitslosen ist im November gestiegen

Solingen 6723 Personen suchen aktuell einen neuen Arbeitsplatz. Der Arbeitsmarkt im Bergischen Städtedreieck hat unterdessen an Dynamik eingebüßt.

In den Nachbarstädten Wuppertal und Remscheid ist die Arbeitslosigkeit im November gegenüber dem Vormonat gesunken, um 19 beziehungsweise 89 Personen. Nicht so in Solingen: Hier verzeichnete die Agentur für Arbeit einen Zuwachs von 94 Personen auf jetzt 6723 Arbeitssuchende. Das entspricht einer Erwerbslosenquote von 7,7 Prozent. Allerdings belief die sich gegenüber November des vergangenen Jahres noch bei 8,3 Prozent. Der Chef der Arbeitsagentur Solingen-Wuppertal, Martin Klebe, ist mit der Entwicklung des Arbeitsmarktes in der Region gleichwohl „ganz zufrieden“. Obwohl der Arbeitsmarkt in Solingen, Remscheid und Wuppertal an Dynamik eingebüßt hat. „Es ist alles ein bisschen zäh“, so die aktuelle Einschätzung von Martin Klebe.