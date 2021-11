Supermarkt im Hofgarten Solingen : Edeka Pauli will in Rekordtempo wachsen

Solingen Der Edeka-Markt im Hofgarten wird ausgebaut, das Sortiment soll gerade im Bereich der laktosefreien und veganen Produkte erweitert werden. Außerdem soll die Kassen-Situation verbessert werden.

Nach dem Umbau solle es zudem eine heiße Theke in dem Supermarkt geben, so Pauli – inklusive einer Verkaufsmöglichkeit außerhalb der Ladenfläche. „Wir werden auch all unsere Kühlsysteme erneuern, gerade auch in Hinblick auf die Energieeffizienz. Damit sie zur Eröffnung auf dem neuesten Stand sind.“ Allgemein will Pauli mit dem Umbau auch das Sortiment des Markts erweitern. Besonders das Angebot an laktosefreien, vegetarischen und veganen Produkten wolle er ausbauen, sagte Pauli. „Da haben wir im Moment nicht so viele Kapazitäten für ein großes Angebot.“