Fußball : VfB 03 Hilden arbeitet konzentriert weiter

Isaak Kang übernimmt am Sonntag wohl eine zentrale Rolle im Hildener Spiel. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Der Blick auf die Tabelle erfreut die Hildener Oberliga-Fußballer, doch abgerechnet wird erst am Ende der Hinrunde. Bis dahin will das Schneider-Team genügend Punkte für die Aufstiegsrunde und damit den Klassenerhalt sammeln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sicker

VfB 03 Hilden – TV Jahn Hiesfeld. Der Job beim VfB 03 macht Tim Schneider momentan viel Spaß. Denn der Chefcoach des Hildener Fußball Oberligisten sieht, wie sich das erfolgreiche Arbeiten mit Rang vier in der Tabelle niederschlägt. Gleichwohl ist das nur eine Momentaufnahme, das weiß auch Schneider. Deshalb wird der 39-Jährige nicht müde, seine Mannschaft immer wieder aufs Neue zu erden. „Wir sollten tunlichst keinen Gegner unterschätzen“, sagt er auch vor dem Heimspiel gegen den TV Jahn Hiesfeld. Und fügt dann hinzu: „Das sagt jeder Trainer gebetsmühlenartig.“

Die aktuelle Platzierung erfreut, letztlich aber legt Schneider den Fokus auf das Ende der Hinrunde – dann soll das VfB 03-Team auf einem Tabellenplatz stehen, der in die Aufstiegsrunde führt und gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt ist. „Wir müssen weiterhin unsere Hausaufgaben machen. Bis die Top-Favoriten kommen, wollen wir noch so viel Punkte wie möglich sammeln“, gibt Schneider die Richtung vor. Zu den Top-Teams zählt er Spitzenreiter SSVg Velbert, aber auch den ambitionierten 1. FC Bocholt – auf beide Mannschaften treffen die Hildener im Dezember. Bis dahin gehen also noch einige Wochen ins Land, in denen das VfB 03-Team seinen Platz im oberen Tabellendrittel festigen kann.

Nach dem 5:0-Kantersieg in Niederwenigern bekannte Schneider: „Es ist schwierig, den Spagat zu schaffen, die Mannschaft zu loben und dann wieder auf den Boden zu bringen.“ Bislang gelingt das, weil der Trainer trotz etlicher Ausfälle im Oberliga-Kader genügend personelle Alternativen hat und damit vom gesunden Konkurrenzkampf profitiert. Denn auch an diesem Sonntag muss er seine Startformation verändern. Weil Robin Müller (Kehlkopfentzündung) fehlt, rückt erneut Robin Weyrather aus der zweiten Mannschaft ins Oberliga-Team, kann aber diesmal auf seiner bevorzugten rechten Seite in der Abwehrkette agieren. Den linken Part übernimmt Rückkehrer Len Heinson, der seine Wadenzerrung auskuriert hat.

In der Mittelfeldzentrale ist Fabian zur Linden weiterhin außen vor. Der 29-Jährige bekam nach seiner roten Karte im Pokaduell beim VfL Tönisberg eine Sperre von vier Spielen. Zuletzt agierten Stefan Schaumburg und Maximilian Wagener als Doppelsechs, doch Wagener steht am Sonntag aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung. Der kämpferisch starke Isaak Kang könnte den Part übernehmen. Nicht mit von der Partie ist übrigens auch Minsung Kim, der Visumsangelegenheiten in seiner Heimat Korea regeln muss.