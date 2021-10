Fußball : Angeschlagener 1. FC Wülfrath erwartet den Spitzenreiter

Saisonziel der Wülfrather ist ein Platz unter den ersten Fünf, aktuell steckt der ambitonierte Fußball-Landesligist aber im Abstiegskampf.

1. FC Wülfrath – FC Viersen. Nachdem die Wülfrather Landesliga-Fußballer am vergangenen Wochenende spielfrei hatten, steht das Team von Goran Tomic diesmal vor einer ganz schweren Aufgabe. Kein Geringerer als der souveräne Spitzenreiter FC Viersen stellt sich am Sonntag, 15 Uhr, im Lhoist-Sportpark am Erbacher Berg vor. Da sind die Aussichten für die Gastgeber nicht unbedingt gut, sich durch einen Sieg etwas aus der unteren Tabellenzone abzusetzen. Für den Zwölften wird die Situation langsam heikel, denn der FCW steht auf einem der Abstiegsplätze, da aus der Landesliga-Gruppe 1 fünf Mannschaften in die Bezirksliga absteigen.