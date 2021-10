Tennis : Damen 55 des TSC Hilden holen Platz drei

Hilden Die Hildener Tennismannschaft trumpft am Ende der Sommerrunde noch einmal mit einem deutlichen Sieg über Grün-Weiß Kray auf.

Die Damen 55 des TSC Hilden ziehen nach der Tennis-Sommerrunde zufrieden Bilanz. Hochmotiviert trat das Frauen-Team zum letzten Medenspiel gegen Grün-Weiß Kray an, um durch einen Sieg den dritten Rang in der 1. Verbandsliga zu sichern. Das Unterfangen gelang, letztlich setzten sich die Hildenerinnen mit 6:3 durch. Petra Roßleben (6:0, 6:1), Christa Reinders (6:2, 6:0) und Karin Sixter-Pilz (6:2, 7:5) feierten im Einzel Siege. Karin Horn profitierte von der verletzungsbedingten Aufgabe ihrer Gegnerin. Weil die Essenerinnen wegen Verletzung auch ein Doppel kampflos abgaben, stand der TSC-Sieg frühzeitig fest. Annerose Behrens und Ilona Wieden sorgten für den 6:3-Endstand. Nach verlorenem ersten Satz (4:6) setzten sie sich deutlich mit 6:1 und 10:2 durch. Nicht ganz so gut lief es für Hannelore Baur und Heidelore Zahn-Schmidt, die ebenfalls in den Matchtiebreak mussten, aber knapp mit 8:10 unterlagen.