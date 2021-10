Über Stock und Stein : Mountainbike-Event im Steinbruch Oetelshofen

Das Rennen im Steinbruch Oetelshofen geht los: Hier der Blick auf die Kehre nach dem Start. Foto: Mikko Schümmelfeder

WÜLFRATH/HAHNENFURTH 600 Höhenmeter und 16 Hindernisse sind beim erstmals durchgeführten Red-Bull-Wettkampf eine enorme Herausforderung auch für erfahrene Athleten.

Meist sitzt er selbst im Sattel. Diesmal hatte Markus Grün einen anderen Job: Der Wülfrather ist Instruktor in einer Mountainbike-Fahrtechnikschule und stand bei der Premiere des „Red Bull Radical“ als Coach an der Strecke. Los ging´s in der Tiefsohle im Steinbruch der Kalkwerke Oetelshofen, von unten trampelten 480 Biker über 600 Höhenmeter und 16 Hindernisse ins Ziel. Dort angekommen, hatten sie 15 Kilometer in den Knochen. Verschlammte Räder, verschlammte Klamotten – am Ende half nur noch der Wasserschlauch.

Der österreichische Brausehersteller lockte mit einem völlig neuen Mountainbike-Rennformat für Jedermann in die Grube, aber schon vor dem Start war klar: Ganz so einfach wird das nicht. Da war das lockere Warmradeln in die Talsohle noch die leichteste Übung und manch einem Sportler wird da schon mulmig geworden sein, weil er die Serpentinen ja auch wieder hoch musste. Oben angekommen, hingen die Teilnehmer gleich schon in den Seilen. Mit dem Rad auf dem Rücken über den Schotterberg, da kam Jedermann schon ordentlich ins Schwitzen. Über Holzsteige, Erdhügel und steile Abfahrten runter brettern: Puh, für schwache Nerven war das nichts. Ach ja, Hindernisse heißen hier übrigens „Obstacles“.

Beim „Hyper Pumptrack“ mussten die Montainbiker ordentlich in die Pedalen treten, um nicht aus der Schräglage herauszurutschen und auf den hölzernen Brettern zu landen. Ein paar Meter weiter saß der erste am Wegesrand mit einem „Platten“. Der Ersatzschlauch passte nicht, da flucht der Sportler dann aus ganz anderen Gründen.

Ob es auch mit einem Rad aus dem Baumarkt von unten nach oben zu schaffen ist? „Wenn die oben einen Container haben, legt man es danach dort rein“, bringt Markus Grün die Sachlage nüchtern auf den Punkt. Allzu viele preiswerte Modelle waren auch nicht zu sehen an diesem gottlob trockenen Wochenende. Dafür umso mehr Hightech-Räder, denen so einiges zugemutet wurde. „Das ist eben Red Bull. Die machen keinen Volkslauf“, weiß Grün. Gelaufen wurde dann doch hin und wieder, vor allem kurz vor dem Ziel. Da ging so manchem Biker auf den letzten Bergauf-Kilometern die Puste aus. Damit genau das nicht passiert, hatte Markus Grün seinem „Schützling“ Jan Schwedler schon vorher ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben: Sich mitziehen lassen und das Feld von hinten aufrollen. Bloß nicht vorneweg fahren wollen. „Dann ist man auf den ersten 500 Metern durch“, war vom erfahrenen Instruktor zu hören. Das hat Jan Schwedler dann auch so gemacht und seinen 64 Minuten dauernden „Ritt“ über die Schotterpiste am Ende so kommentiert: „Ich bin voll im Eimer.“