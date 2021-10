Handball : Mettmann-Sport braucht ein Erfolgserlebnis

Im dritten Anlauf wollen die Handballer von ME-Sport endlich den ersten Sieg in der Oberliga einfahren. Erneut muss das Team von Andre Loschinski aber auswärts antreten.

Beim dritten Anlauf in der Fremde wollen die Mettmanner nun die ersten Punkte in der laufenden Saison einfahren. In Hiesfeld sieht Loschinski sein Team am Samstag (18 Uhr) lediglich in der Außenseiterrolle. „Mit dem Negativ-Start warten vorerst bei jedem Spiel harte Brocken auf uns“, sagt der Trainer.